📷 OFFICIEEL Cyriel Dessers keert terug naar Racing Genk

Cyriel Dessers heeft er een sterk seizoen op zitten bij Feyenoord, maar toch zal hij er niet blijven.

Feyenoord had tot 1 juni de tijd om de aankoopoptie op Cyriel Dessers te lichten. Die bedroeg 4 miljoen euro. Omdat het lang aansleepte werd al vermoed dat Feyenoord niet op die mogelijkheid zou ingaan.

"Feyenoord heeft deze namiddag onze club officieel geïnformeerd dat het de aankoopoptie van Cyriel Dessers niet zal lichten", zo laat Racing Genk weten.

"Dit betekent dat Cyriel in de voorbereiding terug zal aansluiten bij KRC Genk. We wensen Cyriel eerst veel succes met de internationale wedstrijden en kijken alvast uit naar het warm weerzien in blauw-wit."