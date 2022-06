Zorgen om Lukaku met oog op wedstrijd tegen Nederland: enkelblessure houdt aanvaller aan de kant

Er staat een vraagteken achter de naam van Romelu Lukaku voor de interland tegen Nederland. De aanvaller bleef vandaag van het trainingsveld na een contact met Simon Mignolet.

Op de foto hierboven is te zien hoe Simon Mignolet en Romelu Lukaku gisteren op training in duel gingen. In die actie werd de enkel van Big Rom geraakt. Momenteel is het niet duidelijk hoe ernstig het ongemak is, maar de aanvaller kwam vandaag niet op het trainingsveld.

Voor de duidelijkheid: Lukaku heeft Tubeke niet verlaten. Concreet is er dus nog niets aan de hand, maar er staat wel een vraagteken achter zijn naam voor het treffen met Oranje. Bij de Belgische voetbalbond is er momenteel nog geen commentaar vrijgegeven.