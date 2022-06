🎥 OHL lijkt nog een speler weg te halen bij Beerschot

Na het teleurstellende seizoen met Beerschot keerde Raphael Holzhauser een tijdje terug naar zijn thuisland om de batterijen op te laden. De Oostenrijker maakte onlangs gebruik van de degradatieclausule in zijn contract, waardoor hij transfervrij mag vertrekken op het Kiel.

Begin april werden Rapha Holzhauser en OHL-coach Marc Brys samen gesignaleerd in een restaurant. Sindsdien gonst het van de geruchten dat Holzhauser volgend seizoen voor OHL zal spelen.

Marc Brys and Rapha Holzhauser enjoying a romantic lunch pic.twitter.com/iMmfT7JcJ7 — What A Load Of Waffle (@walow_JPL) April 4, 2022

De speculaties bleken terecht. Zopas werd een filmpje gedeeld op Twitter waarin te zien is hoe Holzhauser, vergezeld door enkele medewerkers van OHL, richting Sportkot in Leuven stapt. Mogelijk om daar zijn fysieke testen af te leggen.

OHL, dat afgelopen seizoen op de elfde plaats strandde, ging eerder ook al Joren Dom transfervrij halen bij Beerschot. Wellicht wordt de komst van Holzhauser eerstdaags officieel gemaakt. Holzhauser beleefde in '20-'21 een boerenjaar bij Beerschot. De middenvelder was in dat seizoen goed voor zestien goals en evenveel assists. Het leverde hem twee caps voor Oostenrijk op en een tweede plaats op de Gouden Schoen.