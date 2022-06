Thomas Meunier ziet maar één grote uitdager voor Club Brugge in 1A

Club Brugge pakte dit seizoen de titel en ook voor volgend seizoen zal blauwzwart weer op de hoofdvogel kunnen mikken.

Voor Thomas Meunier is het opvallend dat Club Brugge zonder zelf echt te overtuigen de titel pakt. De andere ploegen kunnen gewoon niet volgen.

“Als je ziet dat ze nu weer kampioen worden, zonder te forceren en met veel accidents de parcours en te grabbel gegooide punten onderweg, kan je alleen maar besluiten dat ze wel een heel grote kloof hebben geslagen”, zegt Meunier aan Sport/Voetbalmagazine.

Er is volgens Meunier dan ook maar één ploeg die zich mogelijk kan meten met blauwzwart. “Het is niet anders: Anderlecht acteert middelmatig, Standard heeft een volslagen wederopbouw nodig, Gent en Genk rijden een wisselvallig parcours. Wie, behalve misschien Antwerp, ontwikkelt zich nog positief in het Belgische voetbal?”