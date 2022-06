Emmanuel Agbadou stap dichter bij overstap naar Franse Ligue 1: akkoord tussen beide clubs

Volgens het Franse L'Equipe hebben KAS Eupen en Stade de Reims een akkoord over de transfer van Emmanuel Agbadou. De verdediger moet de opvolger van Wout Faes worden die deze zomer vertrekt.

Emmanuel Agbadou kan na twee jaar afscheid nemen van Eupen. Zijn huidige club heeft een akkoord met Stade de Reims uit Frankrijk. De ploeg uit Ligue 1 neemt deze zomer afscheid van Wout Faes en ziet in Agbadou de ideale vervanger voor de verdediger. De Ivoriaan kwam dit seizoen 33 keer in actie voor Eupen en deed de netten vijf keer trillen. Zijn contract loopt nog door tot 2025, maar zal vroegtijdig stoppen voor een avontuur in Frankrijk.

De Franse club deed in het verleden al zaken met andere Belgische clubs. Zo haalde het Wout Faes in 2020 weg bij Oostende en kocht het eerder Thomas Foket van Gent voor 3,5 miljoen euro. Agbadou kan de volgende uit de Jupiler Pro League zijn die de overstap maakt naar Reims.