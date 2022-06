Ierland en Josh Cullen verrassend onderuit tegen het Armenië van Sargis Adamyan

Ierland nam het deze namiddag op tegen Armenië in de B-league van de Nations League. Josh Cullen van Anderlecht stond aan de aftrap bij Ierland, terwijl Sargis Adamyan op de bank begon.

Op de eerste speeldag van de groepsfase van de Nations League ging Ierland op bezoek bij Armenië. Vooraf werd de ploeg van Anderlecht-speler Josh Cullen aangeduid als favoriet voor de winst. Ierland staat op plaats 47 in de FIFA-ranking, terwijl Armenië met een 92ste plaats een pak lager staat.

De middenvelder van Anderlecht stond aan de aftrap bij Ierland, terwijl Sargis Adamyan vlak voor het uur mocht invallen. De thuisploeg vond uiteindelijk 15 minuten voor affluiten de weg naar het doel via Eduard Spertsyan. Cullen werd vijf minuten later van het veld gehaald. De score bleef onveranderd en Armenië houdt de drie punten thuis.

FT | Armenia 1-0 IrelandFrustrating start to our Nations League campaign. #COYBIG pic.twitter.com/4gZzeAl69T — FAIreland ⚽️🇮🇪 (@FAIreland) June 4, 2022