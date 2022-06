Ongeziene blamage voor Engeland in Nations League, wat gebeurde er in Italië - Duitsland?

Ook op zaterdagavond waren er wedstrijden in de Nations League. In de A-reeks was het alle hens aan dek.

Het was tijd voor groep 3 in de A-league van de Nations League en daarin speelde Hongarije tegen Engeland. Het leverde een blamage op voor de Engelsen, want dankzij een strafschopdoelpunt halfweg de tweede helft werd met 1-0 verloren. Italië - Duitsland 1-1 Later op de avond speelden in dezelfde groep ook Italië en Duitsland hun eerste wedstrijd tegen elkaar. Het werd een gesloten duel. Er waren wel wat kansen aan beide kanten, maar gescoord werd er lange tijd niet. Pellegrini opende voor de thuisploeg, Kimmich maakte meteen gelijk. En zo is Hongarije de verrassende leider in de groep.





