Carrasco is hot in Engeland: Twee clubs informeren en één zou bereid zijn om afkoopsom van 50 miljoen te betalen

Blijft Yannick Carrasco bij Atletico Madrid? Het gonst van de transfergeruchten omtrent de Rode Duivel.

Hoewel hij door Martinez niet echt in de bovenste plank ligt, is Carrasco wel hot in Engeland. Zo zouden volgens verschillende Spaanse drie Premier League-ploegen geïnteresseerd zijn in de diensten van de wingback.

De eerste club is het Aston Villa van Steven Gerrard. Maar ook Antonio Conte zou geïnteresseerd zijn om Carrasco over te nemen. Met Perisic heeft Tottenham wel recent nog een wingback gekocht en er zou nog geen officieel bod zijn gekomen vanuit Londen.

De derde geïnteresseerde club is het steenrijke Newcastle United. Volgens AS zouden The Magpies zelfs bereid zijn om de afkoopsom van €60 miljoen te leggen.