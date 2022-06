'Bondscoach heeft hulp van Royal Antwerp FC nodig voor WK in Qatar'

De achterhoede van de Rode Duivels liet het tegen Nederland helemaal afweten.

Kop van jut was vooral Boyata, al worden er ook meer en meer vragen gesteld bij Alderweireld en Vertonghen. “De defensie was tegen Nederland één groot debacle. Boyata ging de mist in, maar je kunt van hem niet verwachten dat hij de leider van de verdediging is”, zegt Philippe Albert aan Het Nieuwsblad.

“Dat is een rol voor de meer ervaren spelers Vertonghen en/of Alderweireld. Alleen ging ook Alderweireld bij twee tegengoals twee keer in de fout.”

Al doet hij ook een gedurfde uitspraak over Alderweireld. “Met het oog op het WK zou het wellicht beter zijn als Alderweireld bij Antwerp tekent, om weer het goeie ritme op te pikken. Hij staat in november tegen de beste spitsen ter wereld, hè.”

“Het is ook te laat om onze verdediging nog compleet te veranderen. Nu Faes en Theate erin zetten? Zo zet je die jongens gigantisch onder druk.”