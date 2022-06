OFFICIEEL: Westerlo ziet verdediger naar Denemarken vertrekken

Na drie seizoenen komt er een einde aan het huwelijk tussen Christoffer Remmer en Westerlo. Het aflopend contract van de Deense rechtsachter werd niet verlengd. Remmer vond met SonderjyskE een nieuwe uitdaging in zijn thuisland.

Christoffer Remmer (29) werd opgeleid bij Kopenhagen, waar hij in 2012 zijn debuut maakte voor de hoofdmacht. Na een avontuur bij het Noorse Molde belandde de Deen in 2019 in de stille Kempen.

In zijn eerste twee seizoenen bij Westerlo groeide de voormalige Deense jeugdinternational uit tot vaste waarde, afgelopen seizoen kwam Remmer door blessures niet verder dan vier wedstrijden. In totaal droeg Remmer 54 keer het shirt van Westel.

Remmer ondertekende zopas een contract voor twee seizoenen bij SondejyskE, dat onlangs degradeerde uit de hoogste Deense voetbalklasse.