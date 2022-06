🎥 Stadionomroeper komt met prachtig initiatief nadat match 1,5 uur later moet beginnen

De wedstrijd was gepland om 20.45 uur, maar omdat de stroom uitviel in de wijk waar het Ernst Happelstadion ligt kon de match maar om 22.15 uur van start gaan.

De televisiecamera’s hadden geen stroom meer, net als de veldverlichting, maar de reclameboarding en de muziekinstallatie van het stadion werkten wel nog.

De stadionomroeper zette een mexican wave op de tonen van een Weense waltz in en de supporters deden prachtig mee, zo tonen onderstaande beelden die FIFA deelde.

When the kick-off was delayed between Austria and Denmark tonight due to a power outage, the stadium entertainment team got creative.



A Mexican wave, with mobile phone lights, set to Johann Strauss. Enjoy a bit of culture! šŸ‡¦šŸ‡¹šŸŽ¶šŸ“±šŸ”¦pic.twitter.com/xBdLxspyaX