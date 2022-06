Engelse pundit heeft een plannetje voor Premier League-club: "Doe een bod van 70 miljoen op Lukaku, waarom niet?"

Teruggekeerd naar Chelsea voor 115 miljoen, een goede eerste wedstrijd tegen Arsenal, maar dan volledig geflopt. Dat was het seizoen van Romelu Lukaku in een notendop bij The Blues.

Een deal me zijn ex-club Inter lijkt in de maak maar ook andere clubs zouden het wel zien zitten om een spits van het kaliber Lukaku aan te trekken.

Zo denkt ook Engelse ex-voetballer en nu analist bij Sky Sports Paul Merson erover. "Arsenal moet een bod overwegen op Lukaku deze zomer van zo'n 70 miljoen euro. Je weet nooit", klinkt het bij de pundit.

Arsenal liet vorig seizoen Aubameyang naar Barcelona trekken en nam deze week nog afscheid van Alexandre Lacazette. Vervanger Eddie Nketiah kwam slechts tot 5 Premier League-doelpunten terwijl Lukaku er - in een flopjaar - 8 in het mandje legde.

Romelu Lukaku (8) scored more Premier League goals than Alexander Lacazette (4) and Eddie Nketiah (5) in the 2021/22 season.



Do you agree with Paul Merson? 👀 pic.twitter.com/cyKfPL37XJ