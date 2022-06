Dit is het duurste elftal uit de Jupiler Pro League: Hoeveel spelen er volgend seizoen nog in België?

De transferperiode komt stilaan op gang en dus is het ook uitkijken naar transfers van uw favoriete club. Maar welke spelers vormen nu het duurste elftal van de Jupiler Pro League?

En vooral, wie zal er volgend seizoen nog actief zijn in de Belgische competitie? Aangezien de Belgische competitie vaak gezien wordt als een doorstroomcompetitie, worden spelers vaak weggeplukt op de piek van hun transferwaarde in België. Om het duurste elftal te vormen doen we beroep op de gespecialiseerde website Transfermarkt.be

Doelman

In doel vinden we Maarten Vandevoordt terug van Racing Genk. De 20-jarige belofte-international zal volgend seizoen zeker nog in België spelen. Racing Genk heeft hem namelijk al verkocht aan RB Leipzig maar wel pas na het seizoen 2023-2024 voor zo'n 10 miljoen euro. Zijn huidige waarde wordt op 6 miljoen euro geschat.

Verdediging

In de verdediging vinden we twee spelers van Club Brugge terug met Clinton Mata (8 mil) en Nsoki (7 mil) al is Cuesta van Racing Genk ook 7 miljoen waard. Het is weinig waarschijnlijk dat Clinton Mata Club Brugge zal verlaten. En voor Nsoki zal Club Brugge ongetwijfeld enkel een deal aannemen zoals ze voor Kossounou deden vorige zomer (bijna 30 miljoen euro richting Bayer Leverkusen).

© photonews

De andere centrale verdediger met de hoogste marktwaarde is Jhon Lucumi van Racing Genk (9 mil). Samen met zijn land- en leeftijdgenoot Carlos Cuesta is het wachten tot de juiste club komt aankloppen én het gewilde bedrag kan leggen. Als dat gebeurt, kan Genk heel snel het hard van de defensie kwijtraken.

Op de linksachter vinden we met Sergio Gomez de eerste Anderlecht-speler terug (10 mil). Net als zijn collega aan de rechterflank kan Gomez perfect de hele flank innemen. Een transfer voor Gomez is echter wel aannemelijker aangezien hij zich ook bij de Spaanse belofteploeg telkens in de kijker speelt.

Middenveld

Verder kleurt het elftal bijna helemaal blauw-zwart. Te beginnen op het middenveld met drie spelers.

Rits is met 6 miljoen euro de duurste verdedigende middenvelder. Heynen en Kozlowski zijn eigenlijk duurder maar beschouwen we minder verdedigende middenvelders als Rits. Bovendien is de Pool van Union gehuurd van Brighton.

En met zijn marktwaarde van 16 miljoen euro is Hans Vanaken de duurste centrale middenvelder van België. Als tweevoudig winnaar van de Gouden Schoen en drievoudig landskampioen van België is het natuurlijk moeilijk om zijn waarde in twijfel te trekken.

De kans is echter klein dat Club Brugge deze spelers laat gaan. Keer op keer bewijst Rits zijn waarde bij Club als metronoom van het elftal en Vanaken had eerder al mogelijkheden om Club Brugge te verlaten maar deed dat niet.

© photonews

De duurste nummer 10 van België is Charles De Ketelaere. Met zijn marktwaarde van 30 miljoen euro is hij ook de duurste JPL-speler ooit. Hoewel hij meer aan het evolueren is naar een spits, kan hij ook als aanvallende middenvelder uitgespeeld worden. Het lijkt vrij zeker dat De Ketelaere zal vertrekken, waarschiijnlijk richting AC Milaan.

Aanval

En de kans bestaat dat hij zijn ploeggenoot en duurste linksvoor van België meeneemt naar Milaan. Noa Lang (22 mil) wordt namelijk ook voortdurend gelinkt aan een mogelijke transfer.

© photonews

Aan de andere kant vinden we met Skov Olsen nog een Club-speler. Hij werd echter pas in januari gehaald bij Bologna. Het zou heel vreemd zijn dat Club Brugge hem nu al zou laten gaan.

Voorin is de Club Brugge-hiërarchie ten einde. Ondanks een 'minder seizoen' met 'slechts' 21 doelpunten blijft de Nigeriaan de duurste (17 mil). Hij was eind vorig seizoen na een seizoen waarin hij niet kon stoppen met scoren 5 miljoen meer waard maar toen kon Racing Genk niet oogsten. De mogelijkheid bestaat dat hij nu wel weg is uit Limburg.