Vanaf nu steeds vijf wissels! Spelregelcommissie IFAB maakt het officieel en permanent

Het is eindelijk officieel: vanaf volgend seizoen zullen er vijf wissels mogelijk zijn in de plaats van drie.

De reglementen zijn aangepast: vanaf nu zal elke ploeg vijf keer per wedstrijd mogen wisselen in de plaats van slechts drie keer. De International Football Association Board (IFAB) is verantwoordelijk voor alles wat met spelregels te maken heeft in het voetbal. Op hun algemene vergadering in Qatar van vandaag keurden ze deze wijziging van het reglement goed.

De eerste keer dat er vijf keer mocht gewisseld worden was in mei 2020 en had te maken met de coronapandemie. Ze wouden de spelers toen wat minder belasten. In het Belgische voetbal is het al even zeker dat de clubs ook de volgende seizoenen vijf wissels zullen mogen doorvoeren per wedstrijd. Dat mag wel nog steeds maar in maximaal drie vervangmomenten, exclusief de rust.