'Paul Pogba tekent begin volgende maand bij Juventus'

De terugkeer van Paul Pogba naar Juventus hangt al een tijdje in de lucht. Nu zou er al een mondeling akkoord zijn voor de transfer. Dat zegt Fabrizio Romano via The Guardian. Begin juli zal er getekend worden. De details moeten nog besproken worden. Pogba zou een nettoloon van 8 miljoen euro krijgen. Daar komen nog bonussen bij. Hij zal transfervrij overkomen van Manchester United.

Juventus expect Paul Pogba to sign a contract with them at the beginning of next month after a verbal agreement was reached for the midfielder’s return.



