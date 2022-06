"Speelde als een aanvoerder": Tielemans kan nog eens écht overtuigen na sterke prestatie tegen Polen

Als het goed is, mogen we het ook zeggen. Na een wisselvallig seizoen bij Leicester en enkele matige interlands, lijkt Youri Tielemans zijn vorm van weleer terug te pakken te hebben. De bondscoach sprak na zijn sterke match tegen Polen vol lof over de 25-jarige middenvelder.

"Hij is nog erg jong, maar speelt eigenlijk als een aanvoerder", haalt Roberto Martinez wederom de loftrompet boven voor een sterke Youri Tielemans. "Tactisch ziet hij het spel, hij is intelligent en vond altijd de ruimte. Daarnaast bewaart hij de balans en zorgt hij voor dat tikkeltje extra. Ik ben zeer tevreden met zijn prestatie." De sterke prestatie en ditto assist van Tielemans zijn de andere Belgische sportmedia alvast niet ontgaan. Volgens Het Belang Van Limburg en Het Nieuwsblad was de Belg "de patron", Het Laatste Nieuws gaat zelfs nog een stapje verder, en geeft de Belg een 8/10 voor zijn prestatie: "Schilderwerken Youri. Strooide met goede passes, regelaar op het middenveld." Arsenal, dat de middenvelder maar al te graag wil overnemen van Leicester City, zal de prestatie van Tiememans gisteren alvast nauwlettend gevolgd hebben. Geniet nog eens na van zijn prachtige assist op Batshuayi: El centro de Youri Tielemans para el gol de Batshuayi 😍 pic.twitter.com/xqdKWRX232 — Óscar Maya (@oscarmaya3) June 14, 2022