Barça-legende neemt voor de tweede keer afscheid van Catalanen: "Een leeuw blijft een leeuw, ook als die 39 jaar is"

Aan alles komt een einde. Na een terugkeer van amper 6 maanden, verlaat Dani Alves Barcelona voor de tweede keer.

Dat doet de 39-jarige rechtsback, nadat hij te horen heeft gekregen dat hij niet meer in de plannen past van huidig Barça-coach Xavi. Voor een nieuw contract wou Alves heel wat water bij de wijn doen, maar met de komst van César Azpilicueta, is er geen plaats meer voor de Braziliaan bij Barcelona. "Ik heb ruim acht jaar alles voor de club en de kleuren gegeven, maar alles in het leven gaat voorbij. Ik ben dankbaar voor de kansen die ik gekregen heb van de club en iedereen die mij heeft gerespecteerd."

De beste jaren van Dani Alves op Camp Nou liggen natuurlijk al even achter ons. Van 2008 tot 2016 was de rechtsback een van de absolute sterkouders bij Blaugrana, waar hij onder andere 6 Spaanse landstitels en 3 Champions League-titels veroverde. "Ik heb hier 23 titels gewonnen. Ik sluit nu deze mooie cyclus af, maar daarmee opent er weer een nieuwe, eentje met nog meer uitdagingen. De wereld mag niet vergeten: een leeuw blijft een leeuw, ook als die 39 jaar is."

Waar de toekomst van Alves ligt, is momenteel nog niet duidelijk. Wel hoopt hij met Brazilië deel te nemen aan het komend WK in Qatar.