Beloond voor zijn goede seizoen in Turkije: Trabzonspor neemt Stefano Denswil (ex-Club Brugge) definitief over

Zijn uitleenbeurt (en terugkeer) naar Club vorig seizoen werd geen groot succes, maar die bij Trabzonspor dit seizoen wel. De Turkse kampioen neemt de verdediger nu ook definitief over van Bologna.

Trabzonspor werd dit seizoen voor het eerst sinds 1984 nog eens kampioen van Turkije, en daarin had de 29-jarige Stefano Denswil met 28 gespeelde wedstrijden een groot aandeel. De linksback, die ook als centrale verdediger uit de voeten kan, werd gehuurd van Bologna met een aankoopoptie, die de Turkse club nu gelicht heeft. Hij tekent er een contract van 3 seizoenen (met optie voor een extra seizoen).

Bologna nam Denswil in 2019 over van Club Brugge, waar de Nederlander in 5 seizoenen tijd maar liefst 3 titels, een beker en 2 supercups achter zijn naam mocht zetten. In Italië wist hij echter nooit echt te overtuigen, en keerde hij in het seizoen 2020/2021 met de grote trom terug naar Brugge. Dat werd ook geen groot succes, maar nu heeft de linksback zijn carrière dus geherlanceerd in Turkije.