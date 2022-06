📷 OFFICIEEL KAS Eupen verliest aanvaller aan ploeg uit 1B

De boomlange aanvaller Leonardo Rocha zal volgend seizoen niet langer bij KAS Eupen spelen.

Lierse K. bereikte een akkoord met Leonardo Rocha. De 25-jarige aanvaller komt over van KAS Eupen waar hij de voorbije twee jaar speelde. Op het Lisp tekende Rocha een contract voor twee seizoenen. Hij speelde in het verleden onder andere voor AS Monaco.

“Tijdens het seizoen 2018-2019 werd de kersverse Lierse speler onder coach Tom Van Imschoot topschutter in de 1B Pro League voor Lommel SK”, weet Lierse nog te vertellen.

“Met zijn 16 doelpunten speelde hij zich meteen in de kijker, met een transfer naar de Jupiler Pro league tot gevolg. In oktober 2020 werd hij uitgeleend aan RWDM waar hij tien keer de netten deed trillen.”