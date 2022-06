Royal Antwerp klaar met huiswerk en verrast met laatste contractverlenging

Royal Antwerp FC heeft alle aflopende contracten afgehandeld. De laatste in de rij werd verlengd.

Van alle aflopende contracten was kapitein Faris Haroun de allerlaatste die nog door Royal Antwerp FC moest behandeld worden.

Volgens de krant van Mediahuis is de deal rond en blijft de 36-jarige Haroun nog een extra seizoen aan boord bij The Great Old.

Onder Brian Priske kreeg Haroun bitter weinig speelkansen, tot in de play-offs. Sven Jacques en Marc Overmars zochten en vonden een deal met Haroun.

Hij krijgt een contract voor één seizoen. Alle details zijn geregeld, waardoor Haroun aanwezig zal zijn op de trainingen.