Voormalig Anderlecht-speler Lukas Nmecha houdt opvallend souvenir over aan geslaagde operatie: "Besef dat deze in mijn enkel zaten"

Na een zware blessure werd Wolfsburg-speler Lukas Nmecha (ex-Anderlecht) in december (met succes) geopereerd aan de enkel. Zes maanden later diende er echter nog iets verwijderd te worden...

Zo werden vandaag de schroeven, die tijdens de operatie gebruikt werden, verwijderd uit de enkel van Nmecha. De Duitse spits, die in totaal goed was voor 10 doelpunten en 1 assist bij Wolsburg dit seizoen, hield de schroeven bij als aandenken. "Alles ging goed en de schroeven zijn verwijderd. Ik ben klaar om opnieuw te gaan. Besef dat deze schroeven in mijn enkel hebben gezeten", aldus Nmecha op Instagram.