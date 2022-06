Beerschot wil oude bekende naar België halen: transfersom zorgt momenteel voor struikelblok

Volgens Het Gazet van Antwerpen toont Beerschot interesse in Hassane Bandé van Ajax. De aanvaller was in het seizoen 2017-2018 de smaakmaker van KV Mechelen.

Hassane Bandé (23) staat hoog op het verlanglijstje van Beerschot. De ploeg die komend seizoen in 1B uitkomt is nog op zoek naar offensieve versterkingen. De Antwerpse ploeg wil de Burkinees na vier seizoenen terug naar België halen. KV Mechelen haalde de aanvaller in 2017 naar Europa. Na een sterk jaar bij de 'Kakkers' verhuisde Bandé voor een kleine tien miljoen euro naar Ajax Amsterdam. In Nederland kende de aanvaller veel moeite. Door een zware blessure in een voorbereidingswedstrijd tegen Anderlecht speelde de Burkinees niet voor de eerste ploeg van Ajax en werd hij verhuurd. Na een huurperiode aan FC Thun (0 doelpunten) en NK Istra 1961 (8 doelpunten). De huidige werkgever rekent ook komend seizoen niet op Bandé en wil de aanvaller graag kwijt. De Nederlandse landskampioen verwacht wel 700.000 euro voor de ex-speler van KV Mechelen, wat voorlopig te hoog is voor Beerschot.