Lierse Kempenzonen ambitieus voor komend seizoen: "Er zullen nog enkele namen bijkomen"

Gisteren haalde Lierse Kampenzonen Leonardo Rocha naar het Lisp. De aanvaller was einde contract bij Eupen en keert terug naar 1B. En volgens de voorzitter zullen nog enkele namen volgen.

Na de komst van Leonardo Rocha spreekt de voorzitter van Lierse Kampenzonen over een toptransfer. "Dit bewijst dat we echt wel ambitieus willen zijn op het veld. We hebben altijd gezegd stap voor stap te willen gaan. Komend seizoen willen we opnieuw progressie maken. Met de uitbouw van de kern zitten we op de goede weg. En er zullen nog enkele namen bijkomen", vertelt Luc van Thillo aan Het Gazet van Antwerpen.

Naast de uitbreiding van de kern investeert de club ook in het stadion. "De modernisering van het Lisp is noodzakelijk om in de toekomst leefbaar te blijven en extra inkomsten te genereren. Maar dat moet gepaard gaan met een spelerskern die we jaar na jaar trachten te versterken", besluit de voorzitter van Lierse Kempenzonen.