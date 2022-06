Frustraties lopen hoog op bij Manchester United: druk op twee transfers

De transferperiode loopt niet zoals Erik ten Hag, de nieuwe trainer van Man United, dat wil.

Erik ten Hag had gehoopt om nu al heel wat transfers binnen te hebben, maar dat draait eventjes anders uit dan verwacht. Er zijn heel wat doelwitten die neen zeggen.

Zo was Jurriën Timber de laatste in de rij die neen zei tegen een overstap naar Manchester United, omdat hij geen zekerheid krijgt over speelminuten. Dus blijft hij voorlopig bij Ajax.

Ten Hag wil dat twee dossiers absoluut in orde geraken en liefst zo snel mogelijk, al lijken ze ook niet echt vlot te lopen. Het gaat om Frenkie de Jong van Barcelona en Christian Eriksen van Brentford.