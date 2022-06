Vincent Kompany krijgt gouden raad: "Dan ben je voor eeuwig een held"

Burnley mag dan een klein stadje zijn, het voetbal leeft er ongelofelijk hard.

Maandag begint Vincent Kompany aan zijn avontuur bij Burnley. Justine Lorriman, de eigenares van supporterscafé The Royal Dyche, schetst hoe het leeft.

Als er één iets is dat telt, dan is het wel de derby tegen Blackburn Rovers. “Dat is onze erfvijand”, zegt Lorriman aan Het Nieuwsblad. “We hebben al lang niet meer tegen hen gespeeld. Wint hij die derby, dan is Kompany hier voor eeuwig een held.”

Want voetbal leeft ongelofelijk hard in de stad. “Van de 70.000 inwoners zitten er om de twee weken 20.000 in het stadion. Als Burnley FC wint, dan lacht de hele stad een hele week.