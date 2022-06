Vincent Kompany legt uitleenbeurt van Harwood-Bellis bij Burnley uit en vergelijkt met Anderlecht

Vincent Kompany is zinnens om bij Burnley Taylor Harwood-Bellis van Man City te huren.

Kompany kent Taylor Harwood-Bellis van bij Anderlecht en wil zijn relaties bij Manchester City aanspreken om hem naar Burnley te halen. Op uitleenbasis weliswaar. “Je leent als laatste redmiddel als je niet over de middelen beschikt om de kwaliteit binnen te halen die je wilt en als er een positie is waar je een onmiddellijke behoefte hebt om een speler binnen te halen”, zegt Kompany aan de Burnley Express.

Een situatie die dus vergelijkbaar is zoals die bij Anderlecht de voorbije drie jaar. “De enige deals die we maakten waren ondergewaardeerde jonge spelers met een grote toekomst in het verschiet en door hen waarde te creëren en hen te zien ontwikkelen tot spelers die ons hielpen een beter team te worden.”

Kompany gaat er prat op dat hij voldoende van dat soort spelers zal vinden voor zijn nieuwe club in Engeland. “Het telefoonboek is groot genoeg om een aantal interessante opties te hebben”, besluit The Prince.