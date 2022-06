Kandidaat-voorzitter van voetbalbond heeft duidelijk standpunt over scheidsrechters

Paul Van den Bulck kan dinsdag verkozen worden tot voorzitter van de voetbalbond.

Paul Van den Bulck lijkt helemaal klaar voor zijn nieuwe job, al moet hij wel nog verkozen worden. Hij ziet de uitdaging alvast helemaal zitten.

“Ik wil een band zijn tussen de verschillende organen van de bond: de raad van bestuur, de algemene vergadering, het directiecomité, de Pro League, Voetbal Vlaanderen, ACFF… We dienen allemaal het voetbal. Ik wil bijdragen tot een goede samenwerking.”

Hij wil ook dat er duidelijke lijnen getrokken worden. “Ik bemoei me niet met het operationele. Als voorzitter waak ik over de waarden. Noem het de lijnen van het speelveld. Als de bal buiten gaat, zal ik mijn verantwoordelijkheid nemen. Die lijnen zijn duidelijk, over de waarden sluit ik geen compromissen.”

Bij die waarden horen bijvoorbeeld ook de banden tussen scheidsrechters en makelaars. “Technisch-operationeel kan ik niet antwoorden omdat het mijn job niet is te bepalen waar professionele contacten eindigen en vriendschappelijke beginnen. Maar principieel is mijn antwoord: geen compromis.”