OFFICIEEL: David Neres wordt ploeggenoot van Jan Vertonghen bij Benfica

De deal is officieel rond en David Neres verhuist van Shakhtar Donetsk naar het zonnige Benfica. Zo wordt hij ploeggenoot van Rode Duivel Jan Vertonghen.

De kogel is door de kerk en David Neres is de nieuwe aanvallende versterking voor Benfica. De 25-jarige Braziliaan krijgt zo de kans om zijn carrière te herlanceren na een turbulent seizoen waarin hij bij Shakhtar Donetsk niet tot spelen kwam door de oorlog in Oekraïne. Hij tekent een contract voor vijf seizoenen.

Benfica betaalt uiteindelijk 15,3 miljoen euro voor de zevenvoudig Braziliaans international die pas vorige winter overkwam van Ajax. Shakhtar Donetsk maakt zelfs nog iets meer dan 3 miljoen euro winst op de speler die nooit voor hen in actie kwam.