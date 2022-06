'STVV haalt oud-doelman van Racing Genk terug naar België'

STVV versterkt zich volgens Het Nieuwsblad met doelman Jo Coppens.

De 31-jarige doelman komt transfervrij over van MSV Duisburg. Het is de derde transfer voor de Kanaries, na Fatih Kaya en Olivier Dumont.

Dat is geen goed nieuws voor Kenny Steppe die na een knieblessure aan zijn comeback werkt, maar wellicht andere oorden moet opzoeken ondanks nog een contract voor een jaar.

Steppe was in ieder geval afwezig bij het begin van de voorbereiding. Dit doet veel denken aan Steve De Ridder die ook op een bizarre manier te horen kreeg dat hij niet meer welkom is.

Daniël Schmidt zou hoe dan ook eerste doelman blijven bij STVV. Jo Coppens wordt dan tweede doelman, Keo Boets zou derde doelman worden.