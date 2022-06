Competitie in 1B krijgt een nieuwe naam: "Zegt precies wat de bedoeling is"

1B wordt volgend seizoen van een nieuwe naam voorzien: Challenger Pro League.

Lorin Parys, CEO van de Pro League, heeft na de voorstelling van de kalender ook gesproken over de nieuwe naam van de competitie in 1B.

“Dat is wat de clubs die vandaag in 1B zitten, doen. Die naam zegt wat de bedoeling is van die league: de grote clubs die in de Jupiler Pro League zitten, uitdagen en dat is wat we van hen verwachten.”

De grote verandering volgend seizoen in 1B is dat er vier beloftenteams de competitie vervoegen. Een nuttige vorming voor de U23-spelers.