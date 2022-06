Marc Coucke breidt zijn hotelimperium verder uit zodat Anderlecht binnenkort naar Ibiza op stage kan

Marc Coucke is niet alleen eigenaar van Anderlecht, maar ook van een hotelimperium. Dit heeft hij nog verder uitgebreid.

De investeringen van Marc Coucke zijn bijna eindeloos. Niet alleen is hij de hoofdaandeelhouder van Anderlecht, maar hij beschikt ook over en immens hotelimperium. Dit zowel in het binnen als buitenland. Volgens De Tijd heeft hij niet nog verder uitgebreid nu.

Zo gaan de spelers van Anderlecht binnenkort naar de zon kunnen. Want via zijn investeringsfonds heeft hij de helft van de aandelen gekocht van OKU Leisure Group. Deze bezitten twee hotels, één op het Griekse eiland Kos en één op het Spaanse eiland Ibiza.