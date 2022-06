West-Vlaamse rivalen strijden om handtekening van Turkse verdediger

Na een seizoen waarin hij titularis was in de hoogste klasse van Turkijke, is Fatih Kurucuk transfervrij op te pikken. Door de financiële problemen van zijn club Hatayspor is het contract van Kurucuk ontbonden. Enkele Belgische clubs volgen het dossier op de voet.

Na enkele jaren in de Turkse tweede klasse, ontpopte Fatih Kurucuk (24) zich dit seizoen als certitude bij Hatayspor, dat op de twaalfde plaats finishte in de Super Lig. De voormalig jeugdinternational is een vrije speler door de financiële problemen van zijn club. Volgens onze informatie zijn Kortrijk en Zulte Waregem gecharmeerd door de Turkse verdediger. Zowel de Kerels als Essevee willen ver gaan om de verdediger binnen te halen. Ook KV Mechelen stak zijn licht op, maar ging finaal met Dimitri Lavalée voor een Belgische piste. Transfermarkt.com schat de marktwaarde van Fatih Kurucuk in op 1,8 miljoen euro.