Sekou Diawara is plaatsje in A-kern kwijt na transfer van broer naar Club Brugge

Sekou Diawara wordt niet opgenomen in de A-kern van Racing Genk, terwijl dat wel de bedoeling was.

Racing Genk is duidelijk not amused met de transfer van Mamady Diawara naar Club Brugge en grijpt daarom in bij broer Sekou.

“Niet de transfer op zich nemen we hem kwalijk”, zegt Dimitri de Condé aan Het Belang van Limburg. “Wel zijn reactie.”

“We zien Sekou op sociale media overal poseren aan de zijde van zijn broertje, die een shirt van Club Brugge showt. Dat is voor ons een brug te ver.”

Sekou Diawara blijft dus bij de beloften voorlopig. “Maar als hij zich profileert, kan hij nog altijd doorstoten naar de A-ploeg”, besluit De Condé.