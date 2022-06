'Italiaanse eersteklasser overweegt om bod uit te brengen op Dante Vanzeir'

Ondanks zijn topseizoen bleef het voorlopig vrij stil rond Dante Vanzeir. Een Italiaanse eersteklasser meldt zich nu wel voor de aanvaller. Een bod zou voor binnenkort zijn.

Met het oog op een eventuele transfer dook de naam van Dante Vanzeir tot dusver enkel een keertje op in de Franse media. Een club uit de Ligue 1 zou interesse in hem gehad hebben, maar er stond niet bij om welke club het ging. Nu is voor het eerst dus de naam van een club bekend die belangstelling toont in de spits van Union: het Italiaanse Sassuolo.

Calcioonline meldt dat Sassuolo, dat het voorbije seizoen elfde eindigde in de Serie A, Vanzeir op de radar heeft staan. De ploeg die Mapei als eigenaar heeft naar verluidt een bedrag veil van vijf miljoen euro voor Vanzeir. Een bod is nakende.

Eens Sassuolo met een voorstel naar voren komt, ligt de bal in het kamp van Union. Het is maar de vraag of de Brusselaars een bedrag van vijf miljoen euro voldoende zouden vinden om Vanzeir te laten gaan.