Leye en Zulte Waregem tanken vertrouwen met doelpuntenkermis

De voorbereiding is volop bezig en dat betekent: oefenwedstrijden.

Essevee ging op bezoek bij Sparta Petegem, de kampioen van Tweede Amateur. Maar voor de thuisploeg is er nog wel wat werk voor de winkel voor de competitie van start gaat. Zulte ging namelijk met 0-7 winnen in Deinze.

Na enkele waarschuwingen zette Braem Essevee op voorsprong op aangeven van Drambaiev. Zulte Waregem had nog meer kunnen scoren want Ciranni trapte in de eerste helft nog op de paal. De dubbele voorsprong kwam er door Sylla, ook op aangeven van Drambaiev. Vossen zorgde voor de 0-3 voor de rust, ditmaal kwam de assist van Braem.

Een nagenoeg helemaal andere ploeg diepte de voorsprong nog wat uit in de tweede helft. Sylla mocht pas na 60 minuten gaan rusten en pikte met nog twee doelpunten een hattrick mee.

In het slot zorgden Dompé en Gano er nog voor dat de 0-7 eindstand op het bord kwam te staan. Een mooie opsteker dus voor Leye en Essevee, vooral aangezien vorig seizoen zo lastig was.