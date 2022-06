'Deze Belgische club gaat vol voor Portugees jeugdinternational die vorig jaar nog bij Bordeaux speelde'

Vorig seizoen speelde hij nog op uitleenbasis bij Bordeaux, dat ook een aankoopoptie had. Maar zijn toekomst lijkt toch elders te liggen.

De Portugese linksachter Ricardo Mangas is na zijn uitleenbeurt aan Bordeaux terug in Portugal bij Boavista.

Dat wil hem graag verkopen en er is alvast heel wat belangstelling. Vanuit Italië, Frankrijk en volgens Portugese bronnen ook België.

Standard

De geïnteresseerde Belgische club is ... Standard, dat er graag verdedigend heel wat versterking bij wil deze zomer.

Hij ligt in Boavista nog tot 2024 onder contract. Afgelopen seizoen was hij in Frankrijk goed voor drie goals en twee assists in 31 wedstrijden en was hij een vaste waarde in de Ligue 1.