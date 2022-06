'PSV stunt en haalt voormalige ster van Real Madrid en Bayern München naar Eindhoven'

PSV maakt zich klaar om een absolute stunt aan te kondigen. De Nederlandse topclub haalt James Rodriguez terug naar Europa.

ESPN weet dat James Rodriguez zelfs een akkoord heeft met de Lampenclub. De 30-jarige Colombiaan is zelfs al in Nederland en legt eerstdaags de medische proeven af.

James was het voorbij seizoen actief in Qatar bij Al-Rayyan SC, maar liet al meermaals verstaan dat hij terug in Europa wil voetballen. Zijn volgende bestemming wordt dus Eindhoven.

Dertien miljoen euro

Momenteel is de transfersom niet gekend. De voormalige speler van onder meer Real Madrid, Bayern München en FC Porto moet zo’n dertien miljoen euro kosten.