DONE DEAL: Ex-speler Westerlo en Lierse K. van KRC Genk naar reeksgenoot

Het hing al even in de pijplijn, maar nu is het ook helemaal rond. Een jongeling trekt van de ene club naar de andere in de Jupiler Pro League.

Yentl Van Genechten verlaat KRC Genk en trekt naar KAS Eupen. Bij de Panda's tekende hij een contract voor drie seizoenen, met optie op een vierde jaargang. ✍️ Yentl Van Genechten heeft een contract voor drie jaar met een optie voor één extra jaar getekend bij KAS Eupen. De 21-jarige rechtsachter komt over van KRC Genk en wenst de Limburgers te bedanken voor het mooie seizoen en zijn transfer 🤝



Véél succes bij de Panda's, Yentl! 🐼 pic.twitter.com/Ll3qm0aYc8 — JC Playermanagement (@JCPlayermanage1) June 28, 2022 De 21-jarige rechtsachter volgt zo zijn coach Bernd Storck van de Limburgers naar de Oostkantonners. De coach gaf hem eerder dit jaar zijn eerste selecties bij de A-kern. In het verleden speelde hij nog bij onder meer THES, Lierse en Westerlo, nu lijkt hij klaar voor zijn eerste volledige seizoen op het hoogste niveau.