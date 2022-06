Keert Michaël Heylen weldra terug naar ons land? 'Genoemd bij 1B-club'

Afgelopen seizoen kwam Michaël Heylen (28) zestien keer uit voor Sparta in de Eredivisie. Het was voor onze landgenoot niet genoeg om een nieuw contract af te dwingen bij de Rotterdammers.

Heylen is een vrije speler en is dus transfervrij op te pikken. Het Nieuwsblad laat weten dat Lierse Kempenzonen bekijkt of het mogelijk is om de 28-jarige verdediger naar het Lisp te halen.

Michaël Heylen werd opgeleid bij Germinal Beerschot en Anderlecht. Tussen 2013 en 2019 speelde hij meer dan 100 wedstrijden voor Anderlecht, Kortrijk, Westerlo en Zulte Waregem. De voorbije drie seizoenen was Heylen actief in Nederland: na een jaartje Emmen volgden twee seizoenen bij Sparta Rotterdam.

Dankzij een fenomenale eindsprint ontsnapte Sparta aan de degradatie in de Eredivisie.