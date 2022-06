'Will Still gaat weer aan de slag bij ex-club'

Na een turbulent seizoen bedankte Standard T1 Luka Elsner voor bewezen diensten. Wekenlang was het gissen wat er zou gebeuren met assistent Will Still.

Het 29-jarige voetbaldier leek even in beeld om bij Standard T1 te worden van de beloften, die in 1B zullen uitkomen. Uiteindelijk geraakten de partijen niet tot een akkoord, waardoor de samenwerking vorige week werd stopgezet.

L'Equipe weet dat Will Still zal terugkeren bij Stade Reims, waar hij eerder van juli tot oktober vorig jaar al aan de slag was. Still zal in Frankrijk de assistent worden van Oscar Garcia.

Stade Reims finishte vorig seizoen op de twaalfde plaats in de Ligue 1. Met Thibault De Smet, Thomas Foket, Maxime Busi en Wout Faes heeft Reims een Belgisch tintje.