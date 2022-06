"Duidelijke afspraken gemaakt"?: speler van het jaar en absolute sterkhouder niet mee op stage met Kortrijk

Faïz Selemani werd afgelopen jaargang nog uitgeroepen tot 'Kerel van het seizoen', maar dat zal vermoedelijk zijn laatste wapenfeit worden voor De Kerels.

Selemani scoorde dertien keer afgelopen seizoen en totaliseerde ook zes assists. Daarmee was hij veruit de belangrijkste speler van Kortrijk, ondanks een schouderblessure op het einde van het seizoen.

Na de laatste wedstrijd van het seizoen kondigde hij zijn vertrek aan, na twee jaar bij Kortrijk. "Toen ik mijn contract verlengde tot 2024 zijn er duidelijke afspraken gemaakt en ik weet dat het bestuur die zal respecteren."

Stage

En dus mag de ex-speler van Union uitkijken naar een nieuwe ploeg. Hij is alvast niet mee op stage naar het Nederlandse Burgh-Haamstede.

Standard lonkte in het verleden al naar de winger uit de Comoren, maar Selemani zelf sluit niets uit. Binnen- of buitenland, alles is mogelijk. Maar het moet financieel en sportief wel een stap hogerop zijn.