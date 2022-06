Karel Geraerts geeft meer tekst en uitleg bij situatie van Casper Nielsen: "Hij traint erg professioneel"

Waar speelt Casper Nielsen in september? De Deen wil absoluut vertrekken bij Union, dat op zijn beurt de juiste prijs wil voor zijn kilometervreter. Uit onvrede weigert Casper Nielsen voorlopig aan te treden in de oefenduels van Union.

Dinsdag stond voor Union de eerste oefenwedstrijd op het programma. Union won met 1-3 op het veld van Rebecq, waar Casper Nielsen een aandachtig toeschouwer was. De Deen ligt in de clinch met de clubleiding. Nielsen zelf wil absoluut naar Club Brugge, maar Union wil boter bij de vis. Na afloop van de oefenpot gaf coach Karel Geraerts tekst en uitleg bij de situatie van zijn vice-aanvoerder.

"Casper traint gewoon mee en doet dat op een erg professionele manier. Hij is in vorm. Ik praat dagelijks met hem en ik drong erop aan dat hij zou blijven meetrainen. Ook voor zichzelf, zodat hij zich kan voorbereiden op de toekomst. Maar hij is overeengekomen met het bestuur dat hij geen vriendschappelijke wedstrijden zal spelen en dat is perfect voor mij", aldus de coach van Union in HNB.

"Ik begrijp Casper, maar ik begrijp zeker ook de club. Het is normaal dat je je beste speler op 28-jarige leeftijd niet zomaar laat vertrekken", besluit Geraerts diplomatisch.