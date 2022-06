'Bas Dost keert na anderhalf jaar bij Club Brugge terug naar Eredivisie en heeft nieuwe ploeg gekozen'

Bas Dost gaat Club Brugge deze zomer verlaten. Een terugkeer naar de Eredivisie wenkt voor de 33-jarige aanvaller.

Aan interesse was er geen gebrek. Eerder werd al gemeld dat uit zijn thuisland Feyenoord, Emmen en Utrecht belangstelling toonden in de spits. Ook uit Duitsland, waar ze hem kennen van zijn passages bij Wolfsburg en Frankfurt, zou er interesse geweest zijn.

Verschillende Nederlandse media melden dat Bas Dost de knoop heeft doorgehakt en voor een terugkeer naar eigen land opteert. FC Utrecht gaat zijn volgende club worden. Een akkoord is niet meer veraf. Sterker nog: als de medische tests en administratieve afronding achter de rug zijn, lijkt zijn overstap in kannen en kruiken.

Na tien jaar terug naar Nederland

Voor Bas Dost, die in Brugge transfervrij kan vertrekken, zou het voor het eerst in tien jaar zijn dat hij in de Eredivisie gaat voetballen. Dost voetbalde niet meer in Nederland sinds hij in 2012 vertrok bij Heerenveen.