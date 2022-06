OFFICIEEL: Seraing haalt voormalig jeugdinternational weg bij Reims

Seraing is volop bezig zijn defensieve compartiment te versterken. Eerder deze week werden centrale verdediger Marvin Tshibuabua en rechtsachter Sergio Conceiçao gepresenteerd, donderdag was het weer raak: Sambou Sissoko komt transfervrij over naar Les Métallos.

Seraing maakte donderdag de komst van Sambou Sissoko (23) bekend. De voormalige Franse jeugdinternational was transfervrij nadat zijn aflopend contract bij Stade Reims niet werd verlengd. Sissoko, een defensieve middenvelder die ook centraal achterin uit de voeten kan, kwam afgelopen seizoen tien keer in actie bij de club van Thomas Foket en Wout Faes. De 23-jarige Fransman ondertekende een contract voor twee seizoenen in het Stadu du Pairay. 🔴⚫️ 𝐌𝐄𝐑𝐂𝐀𝐓𝐎 🔥🔥



👉 Bienvenue à 𝐒𝐚𝐦𝐛𝐨𝐮 𝐒𝐈𝐒𝐒𝐎𝐊𝐎 !



⚽ Médian ou défenseur central

🎂 23 ans

📝 Contrat 2 ans

✔️ En provenance du @StadeDeReims #𝐑𝐨𝐮𝐠𝐞𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐍𝐨𝐢𝐫𝐂𝐡𝐚𝐫𝐛𝐨𝐧 pic.twitter.com/zzpg6R1RWZ — RFC Seraing (@RfcSeraing167) June 30, 2022