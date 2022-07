Sterke man Oostende is duidelijk over nieuwe job: "Een ploeg als PSG is geen uitdaging, Nancy wel"

Bij KV Oostende was hij al langer de COO, nu heeft hij ook een job bij zusterclub Nancy. En dus is het soms wat schipperen tussen twee teams.

Bij Nancy is Thorsten Theys sinds enkele weken algemeen directeur. "De titel is anders, maar de functie is hetzelfde. En ik blijf ook dezelfde. Onderaan uitnodigingen staat ook bij Nancy gewoon Thorsten, hoor", aldus Theys in Het Nieuwsblad.

Pendelen tussen Oostende en Nancy doet hij met de moto. “Behalve als ik mijn kostuum nodig heb. Dan neem ik de auto, want dat kreukt als ik het in de bakken van mijn moto prop."

Uitdaging

“In Oostende begrijpen we elkaar blindelings. Met een simpel woord of een zin kunnen zij daar uit de voeten.

Ondertussen geniet hij van zijn nieuwe job: "Stel dat PSG mij zou vragen om zakelijk het een en het ander te bekijken, zou ik dat niet zo uitdagend vinden. Alles zal daar wel goed verlopen. Nancy is wel een uitdaging."