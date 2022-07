KV Kortrijk zorgt niet alleen voor integratie nieuwe spelers maar neemt ook enkele beloften mee op stage

De eersteklassers bereiden zich momenteel allemaal voor op het nieuwe seizoen. Zo ook KV Kortrijk.

Kortrijk trok niet te ver op stage, maar trok naar het noorden richting Nederland. Daar treffen ze zaterdagmiddag FC Dordrecht voor een oefenduel. We konden al zien dat de sfeer goed zit in de kleedkamer in Kortrijk, getuige daarvan is deze poging tot zangprestatie van Tsuyoshi Watanabe:

Zo'n stage is natuurlijk de ideale gelegenheid om nieuwe jongens in de ploeg te integreren. BIj KVK zijn dat onder meer Youssef Challouk, Dion De Neve, Massimo Bruno en Billal Messaoudi.

Maar zo'n stage biedt ook de ideale gelegenheid om enkele youngsters te laten proeven van het eerste elftal. Zo nam trainer Belhocine maar liefst 5 beloften mee op stage naar Nederland. Massimo Decoene, Olivier Benoit, Luca Foubert, Ayoub Nait-Birrou en Tresor Matanda mochten proeven van de A-kern in Nederland. Wie zal er als eerste zijn debuut maken in eerste klasse?