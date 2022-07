🎥 KV Oostende toont doelpuntenkermis tegen Oudenaarde

KV Oostende is in de voorbereiding goed op dreef. Tegen Oudenaarde vonden ze gemakkelijk de weg naar doel. In totaal scoorden ze 11 keer.

In de voorbereiding vindt KV Oostende vlot de weg naar doel. Tegen Oudenburg en Zwevezele scoorden ze in totaal 27 keer. Nadien viel het wat stil. Al bleven er vlotte zeges komen tegen Torhout en Amiens. De 6e oefenwedstrijd van Oostende was op het veld van Oudenaarde. Ze wonnen met 0-11. Aan de rust lagen er al 7 in het mandje. Andy Musayev scoorde 4 keer. Indy Boonen en Mickaël Biron scoorden elk 2 keer. Ook Manuel Osifo, Mohamed Berte en Nick Bätzner pikten hun doelpuntje mee. 🎥De elf gescoorde goals tegen Oudenaarde en er zitten enkele mooi uitgespeelde acties bij 👇https://t.co/PR6N1oFRGh — KV Oostende (@kvoostende) July 3, 2022