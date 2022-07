'OH Leuven troeft Standard en KV Mechelen af voor international'

OH Leuven, Standard en KV Mechelen hadden allemaal interesse in de IJslandse international Jon Dagur Thorsteinsson. En het kan soms snel gaan.

OH Leuven, Standard, KV Mechelen, maar ook Lecce en het Nederlandse RKC wilden de 23-jarige winger graag aanwerven.

Hij zou echter voor een avontuur in België willen kiezen. OH Leuven was het meest concreet en heeft nu ook beet.

Transfervrij

Volgens Het Nieuwsblad heeft Thorsteinsson voor het Leuvens project gekozen, waardoor Standard en KV Mechelen achter het net vissen.

De IJslander is gratis op te pikken. In de Deense Superliga was Thorsteinsson de voorbije drie seizoenen goed voor twintig doelpunten en ­dertien assists. Voor de IJslandse nationale ploeg zit hij aan vier doelpunten in 21 interlands.