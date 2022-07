OFFICIEEL: Anderlecht stelt hem eindelijk voor: Esposito is nieuwe spits van paars-wit

RSC Anderlecht heeft er een spits bij: de Italiaan Sebastiano Esposito (19) wordt voor één seizoen gehuurd van Inter, met optie tot aankoop.

Esposito doorliep de jeugdreeksen bij Club Napoli en Brescia voor hij in 2014 de stap zette naar de U17 van Internazionale. De jonge centrumspits maakte in 2019 zijn debuut voor de eerste ploeg in de Europa League. Hij kroonde zich zo op 16-jarige leeftijd tot de jongste speler die ooit in een Europese competitie aantrad voor de hoofdmacht van Inter. In het seizoen erop vierde hij ook zijn debuut in de Champions League en wist hij bij zijn eerste basisplaats in de Serie A meteen de netten te laten trillen.

Sebastiano speelde 15 wedstrijden voor de eerste ploeg van Inter en bracht het seizoen 20/21 op uitleenbasis door bij SPAL en Venezia. Het afgelopen seizoen speelde hij voor het Zwitserse FC Basel, waar hij 7 doelpunten en 9 assists liet noteren.