Ex-speler Mechelen, Standard en Seraing is vrije speler: "Mijn tijd nemen om te beslissen"

Een middenvelder met ervaring bij Standard, Mechelen en recent nog Seraing is opnieuw zonder contract. En dus is de vraag: waar ligt de toekomst?

Ibrahima Cissé werd in Luik geboren en kwam vanuit de jeugd van Standard. KV Mechelen kocht hem in 2014, maar twee jaar later trok hij opnieuw naar Standard.

Na een episode bij Fulham was hij in 2020 een vrije speler, zes maanden later werd hij door Seraing opgepikt.

Einde contract

Nu is echter ook daar zijn contract ten einde gekomen. "Afgelopen seizoen heb ik veel wedstrijden gespeeld. Ik heb laten zien dat ik nog het niveau van 1A heb", aldus de 28-jarige middenvelder.

"Bij Fulham waren de trainingen pittig, dus dat hielp me - ook al speelde ik er drie jaar lang weinig. Waar mijn toekomst ligt? Ik neem mijn tijd om te beslissen. Ik wil een ambitieuze club vinden. Het buitenland of België? Alles mag, we zien wat de toekomst brengt."